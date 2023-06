Ufo Sardegna: "La strana luce nel cielo della notte a Berchidda, cerchiamo altri testimoni"

Ufo Sardegna: “La strana luce nel cielo della notte a Berchidda, cerchiamo altri testimoni”. Allarme ufo ieri notte in Sardegna, verso le ore 21,50 è stato osservato un fenomeno luminoso da Berchidda.

Lo raccontano gli appassionati della pagina UfosardegnaNews: “Il testimone, trovandosi nella parte alta del Comune, in territorio del Monteacuto, non ha esitato a scattare una foto col suo telefonino e segnalarci immediatamente quello che stava ancora osservando in direzione di Alà dei Sardi.

– Non si tratta della Luna perché attualmente é in fase crescente con 31% di luminosità – ci precisa Cuccu – il testimone non ha notato come é avvenuta la sparizione del fenomeno luminoso, perché era impegnato a descrivere con messaggi , ciò che stava notando in quel preciso istante. – Sicuramente è stato notato da altre persone, che invitiamo a contattarci – conclude Cuccu.

(Nella foto: il fenomeno luminoso visto stasera a Berchidda)”, conclude la pagina Fb dedicata alle ricerc he sugli Ufo.

Fonte: Casteddu on line