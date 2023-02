Ufo in Sardegna, nuove segnalazioni: "Due fonti luminose rosse sull'ex 131"

Ufo in Sardegna, ecco nuove segnalazioni di luci misteriose nei cieli. Dopo quelle viste a Gonnosfanadiga, che hanno creato un grosso dibattito, ora è il turno dell’ex Ss 131, tra Porto Torres e Sassari. Come riporta la pagina Fb UFOSardegna_news, “un automobilista, giunto all’altezza del rione di Ottava, alle 19:50 ha notato il passaggio di due fonti luminose intermittenti di colore rosso, che procedevano parallele, prima verso sud est, in direzione di Truncu Reale, poi si sono allontanate verso sud.

L’automobilista non ha udito rumore di elicotteri. Si attendono ulteriori segnalazioni da automobilisti in transito su quel tratto di strada”.