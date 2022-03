“Ufo in Sardegna, c’è un avvistamento: era luminoso e colorato, a forma di medusa”

Ufo in Sardegna, c’è un nuovo avvistamento. A dare la notizia è Antonio Maria Cuccu, responsabile della sezione sarda del Cisu (Centro italiano studi ufologici). La segnalazione l’ha fatta una donna dalla zona di Li Punti, a Sassari: “Sabato scorso a Sassari, la testimone dice che aveva una forma come la medusa. Le ha ricordato le meduse, dato che la forma strutturata era costituita da una semisfera, con la parte inferiore piatta”, riferisce Cuccu, “dalla quale fuoriuscivano due colonne biancastre un pò evanescenti, come fossero costituite di fumo. L’oggetto volante era luminoso e al suo interno cambiava di colore: dal bianco all’azzurro all’arancione. Uno spettacolo! La testimone ha fatto in breve video ma non ha pensato di zoomare, per ingrandire l’oggetto volante nel display del suo telefonino e quindi si nota solo una fonte luminosa molto intensa. Gli ufologi sardi del Centro italiano studi ufologici stanno analizzando il caso e fanno appello a coloro che potrebbero aver visto lo stesso oggetto volante, questa volta ben visibile ad occhio nudo”. La testimone ha spedito agli esperti un disegno.E lunedì scorso, nuovo mistero: “Verso le 5, un automobilista stava percorrendo il tratto della ex 131 Porto Torres-Sassari, giunto in prossimità del quartiere di Ottava, scorgeva verso sud-est una fonte luminosa molto intensa che restava immobile. Incuriosito, si era fermato in una piazzola al lato della carreggiata e aveva scattato alcune foto, una delle quali la mettiamo alla vostra attenzione. Cosa poteva essere?”.