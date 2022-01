Adesso è certo: da lunedì prossimo la Sardegna torna in zona gialla e saluta la zona bianca. La decisione è stata presa ufficialmente dal governo e comunicata alla Regione. Ecco cosa cambia ufficialmente da lunedì prossimo, tutte le regole su mascherine, bar, ristoranti e scuole. Decisivo il superamento di due parametri: il 15 per cento dei ricoveri in area medica e il 10 per cento delle terapie intensive.

Mascherine

L’obbligo di indossare la mascherina viene esteso anche all’aperto.

Bar e ristoranti

Fermo restando l’obbligo di green pass per sedersi ai tavoli, viene introdotto il limite di quattro commensali. Le persone sedute allo stesso tavolo possono essere al massimo quattro, a meno che non siano conviventi. Il green pass serve anche all’aperto..

Scuole

La didattica resta in presenza al 100% per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.Cinema, teatri, concerti, musei

In zona gialla la capienza delle strutture che ospitano eventi culturali come cinema, teatro, concerti, è dimezzata rispetto alla zona bianca: non può essere superiore al 50 per cento di quella massima. Continua ad essere valida la misura del distanziamento (almento un metro), obbligatoria la mascherina. Restano accessibili i musei, naturalmente con green pass e mascherina.