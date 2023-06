Ufficiale. il 30 giugno tutti gli Smartphone dei sardi riceveranno un messaggio col test di allerta

Protezione civile: il 30 giugno nuovo test in Sardegna di allarme pubblico IT-alerVenerdì 30 giugno 2023 sarà sperimentato in Sardegna IT-alert. Attualmente in fase sperimentale, il sistema di allarme pubblico ha l’obiettivo di raggiungere direttamente i cittadini e far giungere tramite messaggio di testo a tutti i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici imminenti o in corso.