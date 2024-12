A partire da oggi, gli uffici postali di Palmas Arborea e Tramatza sono oggetto di importanti interventi di ristrutturazione, nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. I lavori prevedono una completa riorganizzazione degli spazi e un significativo miglioramento del confort ambientale, con l’introduzione di nuovi arredi progettati per ottimizzare l’accesso ai servizi e le operazioni quotidiane. Questi miglioramenti si inseriscono in un’ottica di innovazione e maggiore efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

Una volta terminati i lavori, i residenti di Palmas Arborea e Tramatza potranno usufruire di nuove modalità di richiesta diretta dei certificati Inps presso gli uffici postali. Sarà possibile, infatti, ottenere direttamente al banco il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”, che raccoglie i dati relativi all’assegno pensionistico.

Durante il periodo di ristrutturazione, Poste Italiane ha garantito la continuità dei servizi per i residenti di Palmas Arborea, attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio di via Firenze a Oristano, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35. Per i cittadini di Tramatza, la postazione dedicata sarà presso l’ufficio postale di San Vero Milis, con lo stesso orario di apertura.

In entrambe le sedi alternative, è disponibile il servizio Atm Postamat, attivo tutti i giorni per prelievi e operazioni bancarie. I lavori di ristrutturazione sono stimati durare circa 15 giorni lavorativi.