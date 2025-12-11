Il ministro delle Finanze greco Kyriakos Pierrakakis è il nuovo presidente dell'Eurogruppo, a quanto si apprende da due fonti europee a Bruxelles. Pierrakakis, classe 1983, succede dunque all'irlandese Paschal Donohoe, passato alla Banca Mondiale e ha prevalso, anche grazie all'esplicito appoggio della Germania, sull'altro candicato, il belga Vincent Van Peteghem.

Pierrakakis è il quinto presidente dell'Eurogruppo, dopo Jean-Claude Juncker (Lussemburgo, 2005-2013), Jeroen Dijsselbloem (Olanda, 2013-18), Mario Centeno (Portogallo, 2018-20) e Paschal Donohoe (Irlanda, 2020-25). Dopo le dimissioni di Donohoe, la carica è affidata ad interim al cipriota Makis Keravnos.

Il nuovo presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis, nato nel 1983 ad Atene, è sposato e ha tre figli, riporta il suo profilo ufficiale pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze greco. Parla inglese e francese. È ministro dell'Economia e delle Finanze nel gabinetto del primo ministro Kyriakos Mitsotakis ed è anche membro del Parlamento greco.

È laureato in Informatica e Scienze politiche. Nel dettaglio, ha conseguito una laurea triennale in Informatica all'Università di Economia e Commercio di Atene, seguita da un master in Politiche Pubbliche alla John F. Kennedy School of Government dell'Università di Harvard e un master in Tecnologia e Politica al Massachusetts Institute of Technology (Mit).

In politica ha cominciato nel 2012 nel Pasok, il partito socialista greco. Ha partecipato ai negoziati con la Troika per conto del Pasok, per passare poi nel 2016 a Nea Dimokratia, il principale partito di centrodestra del suo Paese. Dal 2019 al 2023 è stato ministro della Governance Digitale. Dal 2023 al 2025 è stato ministro dell'Istruzione, degli Affari Religiosi e dello Sport.