Ucraina: sit-in a Cagliari, "nessuno vuole la guerra" - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - Oltre un centinaio di persone sotto il Bastione di Saint Remy a Cagliari per dire no alla guerra. Striscioni, bandiere e interventi dal palco per chiedere lo stop al conflitto bellico in Ucraina. Anche il capoluogo ha voluto partecipare alle iniziative organizzate in tutta Italia e in Europa insieme al movimento Europe for Peace, nel giorno dell'anniversario dell'invasione russa.

"Nessuno vuole la guerra - ha detto Fabrizio De Santis del coordinamento nazionale Anpi Europe for Peace - è stato un anno di distruzione con migliaia di morti in concomitanza con altri problemi come la crisi climatica e ora anche il terremoto. Siamo molto preoccupati per questa deriva di violenza che si percepisce nell'aria: massima solidarietà alla dirigente scolastica di Firenze che ha parlato di fascismo in un Paese che invece non ha condannato la grave aggressione squadrista. Noi siamo qui: pronti sempre a combattere per la pace".

Il segretario generale della Cgil sarda Fausto Durante ha ribadito il concetto: "Siamo davanti a una escalation pericolosissima, il rischio che il conflitto si allarghi fino a deflagrare in una guerra nucleare è sotto gli occhi della comunità internazionale - ha detto - non si può ignorare questo rischio, occorre mettere fine alla guerra con ogni possibile azione diplomatica e questo non può che essere un obiettivo irrinunciabile, dell'Italia, dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite".

Tra gli interventi anche quelli del presidente della Tavola sarda della pace Paolo Pisu: "Condanniamo la guerra del nuovo zar Putin, senza però dimenticare anche la Nato che abbaia vicino ai confini della Russia - ha detto -Intanto si fanno ricchi i produttori di armi. Mancano invece i soldi per dare una mano a che riceve pensioni basse, alla scuola, alla sanità e al welfare".

Per la Cgil "si può lavorare a una soluzione politica del conflitto, mettendo in campo le risorse e i mezzi della diplomazia per far prevalere il rispetto del diritto internazionale e costruire un negoziato che porti al tavolo tutti gli attori necessari per ricercare e trovare la pace".

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna