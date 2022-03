Ucraina, sì alla terza missione umanitaria: “Portiamo altri cento bambini in Sardegna”

Via alla terza missione umanitaria organizzata dal deputato sardo Ugo Cappellacci insieme al console ucraino in Sardegna Anthony Grande e il medico cagliaritano Luigi Cadeddu: “Cento bambini ucraini ci aspettano al confine tra il loro paese e la Polonia, andiamo a prenderli per portarli da ‘mamma Sardegna’”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e presidente della sezione Ucraina dell’Unione interparlamentare, in partenza da Cagliari con Grande verso la Polonia, dove raggiungerà un centinaio di bambini accompagnati dalle mamme adottive per accompagnarli e accoglierli in Sardegna.

Il ritorno potrebbe avvenire già nella giornata di domani a bordo di un volo militare oppure ventiquattro ore dopo via bus e nave. Si tratta del terzo viaggio computo in appena un mese per portare al sicuro minorenni e donne ucraine.