Uccise moglie a coltellate, a processo in ottobre a Cagliari

Comparirà il 5 ottobre prossimo in Corte d'Assise a Cagliari Paolo Randaccio, il pensionato di 69 anni reo confesso dell'uccisione della moglie, Angelica Salis, di 60, avvenuto il 9 settembre 2021 nella loro abitazione di Quartucciu al termine di una lite violenta. La giudice per le udienze preliminari Ermengarda Ferrarese ha infatti accolto la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio volontario formulata dal sostituto procuratore Nicola Giua Marassi, titolare del fascicolo.

Secondo gli esiti dell'autopsia, la donna era stata colpita in cucina con sei coltellate al torace e alla gola, quest'ultima letale. Era stato il marito, qualche minuto dopo il delitto, a chiamare i carabinieri raccontando l'accaduto e dicendo che li avrebbe aspettati a casa. Quando sono arrivati i militari, l'uomo impugnava ancora l'arma usata per uccidere. Interrogato pochi giorno dopo, Randaccio - difeso dall'avvocato Andrea Nanni - aveva ammesso le proprie responsabilità, sostenendo di essere stato aggredito dalla moglie e di aver dunque reagito. In cella nel carcere di Uta da un anno, ora dovrà affrontare il processo in Assise.

Fonte: Ansa Sardegna