Uccise Mirko e accoltellò la ex: Shahid condannato a ergastolo e isolamento a Cagliari

E’ stato condannato all’ergastolo e 4 mesi di isolamento diurno dalla Corte d’assise di Cagliari Masih Shahid, il pakistano di 31 anni riconosciuto colpevole del tentato omicidio della sua ex compagna, Paola Piras, 53 anni, e dell’omicidio premeditato del figlio di lei, il 19enne Mirko Farci, intervenuto per difenderla e rimasto ucciso da sette coltellate. La sentenza è stata emessa dopo 2 ore di camera di consiglio, presenti in aula l’imputato, reo confesso, e la vittima della brutale aggressione. La Corte ha anche deciso una provvisionale di 150 mila euro per Paola Piras.

I fatti risalgono all’11 maggio 2021 quando Shahid fece irruzione nella casa dell’allora compagna a Tortolì. Una vicenda che scosse fortemente tutta la Sardegna e non solo: Mirko, ragazzo solare, legatissimo a sua madre ha tentato in tutti i modi di salvarla dalla brutale aggressione all’alba da parte dell’ex compagno di sua madre che, arrampicandosi dalla grondaia, era riuscito a entrare in casa, aggredire, minacciare e infine accoltellare la donna. Mirko si era fisicamente frapposto fra lui e la madre ed era stato colpito da 7 coltellate, di cui una fatale. Aveva indosso la maglia della Juve, la squadra di cui era tifosissimo, e non aveva esitato un solo istante a salvare sua madre: da subito in condizioni disperate, la 53enne era stata portata in ospedale dove è rimasta in coma per due mesi. Solo al suo risveglio le fu raccontato di quello che era accaduto.

Shahid aveva sviluppato un attaccamento morboso a Paola Piras, era geloso e possessivo, le impediva di avere una vita sua e le aveva fatto il vuoto intorno allontanando anche parenti e amici. Non si era mai rassegnato al fatto che Paola l’avesse lasciato e all’alba dell’11 maggio di quasi due anni fa, dopo aver passato la nottata a bere con un amico, secondo gli inquirenti mise a segno un piano studiato nei particolari per vendicarsi di essere stato lasciato.