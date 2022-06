Tre anni di carcere per il killer di Mirko Farci, il 19enne morto per salvare sua madre dalla furia assassina di Masih Shahid, oggi condannato in rito abbreviato per stalking e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna Paola Piras. La sentenza è stata pronunciata dal gup del tribunale di Lanusei, Giorgio Cannas. Il pakistano 30enne è detenuto nel carcere di Uta e comparirà davanti alla Corte d’Assise di Cagliari per la prima udienza il 27 giugno prossimo.

L’imputato, come le altre volte, oggi non era in aula, mentre c’era Paola Piras. Il legale del pakistano ha annunciato il ricorso in appello subito dopo la lettura delle motivazioni della sentenza.

L'articolo Uccise Mirko a Tortolì, 3 anni per stalking a Masih Shahid proviene da Casteddu On line.