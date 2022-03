Giovanni Murtas, in collegamento video dal carcere di Uta, ha ascoltato in silenzio la lettura della sentenza.

Condannato a 21 anni di carcere per aver ucciso la moglie 51enne, Marisa Pireddu, con 58 coltellate a Serramanna, nel sud Sardegna. Questa la pena inflitta dalla corte d’assise di Cagliari al 59enne Giovanni Murtas, che dopo l’uxoricidio aveva cercato di suicidarsi, pugnalandosi al petto, salvato dall’intervento dei carabinieri. Ricoverato in ospedale, era rimasto per tre mesi in coma. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 24 anni. L’imputato dovrà risarcire le parti civili per un importo totale di 45mila euro.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail