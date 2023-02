Uccisa in casa a coltellate dalla madre, Oristano e la Sardegna sotto choc per Chiara Carta

Ha ucciso la figlia a coltellate e poi, in preda probabilmente alla follia, si è gettata dalla finestra, restando gravemente ferita. La vittima è Chiara Carta, tredicenne di Oristano: la madre, Monica Vinci, l’ha accoltellata nel bagno della loro casa a Silí, lasciandola esanime in una pizza di sangue. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, sul lavoro è piombata la polizia e un’ambulanza del 118. La cinquantaduenne è stata trasportata all’ospedale di Sassari con l’elisoccorso, mentre per Chiara purtroppo non c’è stato niente da fare.

.