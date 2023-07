Uccide la figlia di 6 anni con l'elica della barca: non si era accorto che era ancora in acqua

Tragedia familiare nel periodo più bello, quello delle vacanze con i propri cari. È successo in Arizona, negli Stati Uniti. Una giornata al lago in serenità si è trasformata nel dramma più terribile quando una bimba di 6 anni è stata investita e uccisa dalla barca guidata dalla madre. Nè lei nè altri si erano accorti che la bimba era ancora in acqua. A quanto si apprende, la famiglia della bambina era insieme ad altri amici per dedicare la giornata a sport acquatici e divertirsi insieme grazie anche alla presenza di altri bambini. Purtroppo la piccola non è salita subito sul motoscafo e si trovava proprio vicino l’elica quando il mezzo è ripartito e le ha tranciato le gambe. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi impotenti del padre della bambina che ha visto la scena ma non ha fatto in tempo a salvarla, e ha potuto soltanto provare a soccorrerla. Portata in ospedale, le condizioni della bimba erano troppo gravi e non è riuscita a superare le lesioni del bruttissimo incidente. Gli inquirenti , come prevedibile, non hanno comunque dubbi sul fatto che si sia trattata di una tragica fatalità, che non c’entri neanche la sicurezza del mezzo adottato e che l’alto numero di persone a bordo e in acqua potrebbe aver creato la fatale confusione che ha portato alla tragedia.