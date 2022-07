All’origine del terribile gesto ci sarebbe il rancore di un 65enne allevatore di pecore verso i cacciatori della zona, il tutto per difendere il suo ovile dai cani da caccia che attraversano la giara e le campagne dell’altopiano.

Alcune settimane fa un cacciatore 60enne di Genoni era a caccia sulla Giara col suo cane Pedro, un segugio, quando, come a volte accade, l’uomo lo ha perso di vista. Dopo alcune ore di cammino e di ricerche grazie al collare GPS il padrone è riuscito a ritrovarlo ma l’animale era morto, da pochi minuti, colpito più volte alla testa con una grossa pietra.

L’uomo che aveva colpito il cane era ancora a poche decine di metri, tra la boscaglia, sorpreso mentre stava cercando di nascondere l’animale ucciso. Il tentativo di fuga verso il suo ovile poco distante non è servito.

I carabinieri della stazione di Gesturi giunti immediatamente sul posto hanno scoperto i particolari della vicenda focalizzando gli approfondimenti proprio su M.P., allevatore di pecore, noto alle forze di polizia. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per uccisione di animale.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail