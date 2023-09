Uccide a pugni la madre sul balcone, i vicini chiamano i soccorsi

Un dramma familiare terribile e inquietante . Ieri sera a Sirmione, in provincia di Brescia, il 45enne Ruben Andreoli ha ucciso sua madre di 72 anni, Nerina Fontana, a calci e pugni. Il 45enne avrebbe anche trascinato in balcone la povera vittima, che probabilmente tentava di scappare, ma ancora è tutto da chiarire. I soccorsi, che stando a quanto riportato da Fanpage sono stati chiamati dagli stessi vicini che hanno assistito all’orrore, non hanno purtroppo potuto fare nulla per Nerina, ormai in fin di vita, che è deceduta in ospedale. Già in carcere il figlio, che non ha precedenti di violenza e non risultano dissidi con la madre. Alla base della lite furibonda potrebbe esserci un viaggio in Ucraina, dove il 45 enne avrebbe dovuto accompagnare la sua fidanzata che voleva andare dalla famiglia. Può essere che la madre si sia opposta a causa della guerra in corso in quei luoghi, portando alla reazione spropositata del figlio. I carabinieri stanno ancora facendo i rilievi e le indagini del caso, che insieme ai risultati dell’autopsia, potranno chiarire la dinamica della tragedia.