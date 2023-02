Uccide a coltellate la figlia di 14 anni e si lancia dalla finestra, tragedia in Sardegna

Ha ucciso a coltellate la figlia di 14 anni, Chiara Carta, nel bagno di casa, dopo averla massacrata con decine di colpi, e poi si è lanciata dalla finestra della camera da letto per tentare il suicidio. Ma Monica Vinci, 52 anni, è sopravvissuta ed è ora ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. E’ successo a Silì, frazione di Oristano, nel primissimo pomeriggio, in una palazzina in via Martiri del Risorgimento.

Sul posto la polizia e i soccorritori del 118, ma per la ragazzina non c’era più nulla da fare. La madre è stata trasportata in codice rosso al San Martino di Ortistano e poi trasferita e ricoverata al Santissima Annunziata di Sassari. Ancora ignote le cause del terribile gesto, stando alle prime testimonianze dei vicini pare che la donna non stesse attraversando un buon periodo per una serie di problemi personali.