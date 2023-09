Uccelli morti in centro a Oristano e in campagna: le analisi scoprono due virus

Oristano

La Asl 5 rassicura: “Situazione sotto controllo”

Una cornacchia morta a Pardu Accas, con il virus della febbere del Nilo, e uno storno morto in pieno centro a Oristano, con il virus Usutu. L’Istituto Zooprofilattico della Sardegna, dopo le analisi, ha segnalato i due casi alla Asl 5 di Oristano. Si attende ora la conferma dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, centro di referenza nazionale.

“La situazione è sotto controllo”, rassicura comunque il dottor Enrico Vacca, direttore del Servizio di sanità animale della Asl 5. “Per i cittadini rimangono valide le stesse precauzioni suggerite per prevenire i contagi del virus della Febbre del Nilo”.

Sono già in vigore tutte le misure di prevenzione e controllo messe in campo dall’amministrazione di Oristano con due ordinanze dopo i precedenti casi di virus della West Nile e dell’Usutu nel territorio comunale.

Ad agosto un uomo di Siamanna di 72 anni è risultato positivo al virus della Febbre del Nilo. È ancora rivcoverato in ospedale e le sue condizioni sono invariate. A metà settembre un cinquantunenne di Siamaggiore ha contratto la Febbre del Nilo, ma ora sta bene.

Nel mese di luglio erano risultati positivi alla West Nile un gruppo di zanzare catturate da una trappola a Torregrande e due cornacchie, abbattute da un cacciatore nello stesso punto nel territorio di Solarussa. A inizio settembre un cavallo è risultato positivo al virus a Paulilatino. Un mese fa, invece, in un gruppo di zanzare catturate nella zona dell’ospedale San Martino a Oristano era stato rilevato il virus Usutu.

Lo scorso anno erano stati registrati otto casi di contagio umano di West Nile nell’Oristanese, in quattro casi i pazienti erano deceduti.

Trasmesso dagli uccelli infetti all’uomo o ad altri animali attraverso la puntura di zanzara, il virus West Nile nell’80 per cento dei casi dà luogo a forme asintomatiche, e negli altri casi produce sintomi simili a quelli influenzali (febbre, mal di testa, nausea e vomito). In una percentuale inferiore all’1 per cento può provoca encefaliti o meningoencefaliti.

Il virus Usutu, meno noto, è anch’esso capace di causare sia mortalità significativa tra le popolazioni di alcune specie di uccelli sia sintomi nell’uomo, anche se la capacità di indurre forme cliniche neuro-invasive sembra essere, ad oggi, limitata a poche e sporadiche segnalazioni. Anche questo virus si trasmette tra uccelli e uomo tramite zanzare infette (soprattutto del genere Culex).

La malattia da virus Usutu può causare nell’uomo forme asintomatiche, forme influenzali e, nei casi più gravi ma molto rari, meningo-encefaliti.

Per frenare la proliferazione e delle zanzare è importante eliminare le raccolte d’acqua stagnante, dove si sviluppano le larve, con operazioni di bonifica ambientale e impiego di prodotti larvicidi. Occorre quindi svuotare di frequente l’acqua presente nei sottovasi dei fiori, ciotole per gli animali, secchi ed altri contenitori; tenere i contenitori per l’acqua (comprese le piscinette per i bambini), in posizione tal da non creare ristagni; sistemare pneumatici, materiali di scarto o di risulta in modo da evitare raccolte di acqua stagnante.

La Asl ha ripetutamente suggerito anche di utilizzare, con moderazione, repellenti cutanei da spruzzare o spalmare sulle parti scoperte del corpo; di indossare quando si è all’aperto, soprattutto al tramonto e sino all’alba, indumenti di colore chiaro che coprano la maggior parte del corpo (camicie a maniche lunghe, pantaloni o gonne lunghe e calze); applicare le zanzariere alle finestre e alle porte di ingresso; in caso di presenza di zanzare in ambienti interni, vaporizzare spray a base di piretro o di altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi.

