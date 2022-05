DONORI. Un trentatreenne di Sant’Andrea Frius è stato denunciato in stato di libertà per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Dolianova. L’uomo, poco prima della mezzanotte di ieri, lunedì 2 maggio, mentre transitava nella statale 387 a bordo di una Volkswagen, nell’effettuare un sorpasso, ha tamponato una Kia condotta da un pensionato sessantaseienne di Cagliari, a bordo della quale si trovava anche la moglie sessantaquattrenne.

Il conducente della Volkswagen, anzichè fermarsi per prestare soccorso ai due coniugi, ha premuto il piede sull’acceleratore e si è allontanato cercando di far perdere le proprie tracce.

L’incidente è avvenuto all’altezza del Km 14 in territorio di Soleminis. Il conducente della Kia, e la moglie, rimasti fortunatamente feriti in modo lieve, soccorsi da un’equipe del 118 sono stati trasportati all’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti. Circa un’ora dopo il trentatreenne è stato rintracciato a Donori da una pattuglia di carabinieri della stazione di Senorbi che insieme ai colleghi del nucleo radiomobile si erano messi sulle sue tracce. L’uomo, sottoposto all’alcoltest è risultato positivo in entrambe le prove. Gli è stato, infatti, riscontrato un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito. I militari oltre ad averlo denunciato gli hanno ritirato la patente e sequestrato l’auto ai fini della confisca.