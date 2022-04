CAGLIARI. Ubriaco tanto da reggersi a stento in piedi, era alla guida di uno scooter e, inevitabilmente date le sue condizioni, ha avuto un incidente andando a sbattere contro un’auto. Fortunatamente per lui le conseguenze fisiche sono state lievi, solo contusioni e abrasioni. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, intervenuti alle 4 di questa mattina, gli hanno sequestrato lo scooter, che non era assicurato, e lo hanno denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica. L’etilometro ha rilevato che lo scooterista, un uomo di 55 anni di Quartu, aveva un tasso alcolemico superiore di 4 volte il limite massimo consentito

L’incidente è accaduto in viale Marconi, direzione da Quartu a Cagliari, di fronte al supermercato Lidl. Ha provato a superare una Fiat Punto e nel procedere in maniera poco lineare per via delle proprie condizioni psicofisiche, è andato a urtare lateralmente la vettura, finendo poi pesantemente sull’asfalto. Sul posto sono accorse le pattuglie della polizia municipale e un’ambulanza del 118 per il soccorso medico allo scooterista, che ha rifiutato accertamenti in ospedale.(l.on)