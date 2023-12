Ubriaco, minaccia l’ex compagna e le distrugge la porta di casa: 48enne in manette a Carbonia

Stanotte a Carbonia, i Carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglia, un quarantottenne del luogo, disoccupato, noto per precedenti vicende giudiziarie. A seguito della segnalazione di un privato cittadino, pervenuta su utenza 112 alla locale centrale operativa dell’Arma, i militari erano intervenuti presso l’abitazione della ex compagna dell’uomo. Quest’ultimo poco prima, per futili motivi verosimilmente riconducibili a questione di gelosia e all’abuso di alcolici, aveva danneggiato la porta d’ingresso dell’abitazione della donna e l’aveva gravemente minacciata. Dopo la redazione dei verbali descrittivi della vicenda che sono stati inviati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri, in attesa del giudizio con rito direttissimo e della convalida dell’arresto, fissati per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.