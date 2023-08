Ubriaco minaccia e picchia i genitori davanti ai carabinieri, 34enne arrestato a Villamassargia.

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno tratto in arresto ieri a Villamassargia per maltrattamenti in famiglia un trentaquattrenne del luogo, disoccupato e noto alle forze dell’ordine. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, alla presenza dei militari intervenuti in supporto dei genitori, ha richiesto ulteriore denaro ai propri congiunti e li ha aggrediti verbalmente e fisicamente. In preda ad un forte stato d’ira ha anche danneggiato vari oggetti dell’arredamento dell’abitazione. I militari lo hanno quindi arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Uta. Non è la prima volta che l’arrestato tormenta i propri genitori con richieste di denaro e atteggiamenti vessatori, in questo caso però non ha saputo trattenersi di fronte ai militari dell’Arma che, nella flagranza del reato, hanno potuto procedere più severamente.