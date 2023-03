Ubriaco litiga con la madre, che cade e si frattura un braccio: allontanato da casa

San Vito

Provvedimento del giudice dopo l’intervento dei carabinieri

Ha litigato con la madre e l’ha fatta cadere, causandole la frattura di un braccio. Un trentenne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato allontanato della casa familiare e non potrà nemmeno avvicinarsi alla mamma.

Il provvedimento è stato notificato all’uomo questa mattina dai carabinieri di San Vito, su ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, che ha adottato la misura cautelare.

L’episodio risale a qualche giorno fa. L’uomo aveva bevuto troppo quando ha fatto cadere la madre, di 55 anni, procurandole la frattura.

Intervenuti poco dopo, i carabinieri lo avevano allontanato da casa in via cautelare, poi hanno trasmesso un rapporto alla Procura, e il giudice ha imposto all’uomo di non avvicinarsi a meno di 100 metri dalla madre, vietandogli inoltre di di comunicare con lei con qualsiasi mezzo.

L’abitazione della donna è tenuta sotto controllo dai militari dell’Arma ed eventuali violazioni delle misure di prevenzione potrebbero portare il figlio agli arresti domiciliari e se necessario in carcere.

