Ubriaco in bicicletta: soccorso dai carabinieri dopo una caduta e denunciato

L’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità

Andava in bicicletta sbandando vistosamente, creando pericoli per sé e per gli altri nelle strade di Arbus. Ricevuta la segnalazione da un passante, i carabinieri si sono messi sulle sue tracce e lo hanno trovato a terra in una via del centro, dopo una caduta.

Notata la poca lucidità dell’uomo, oltre a un forte odore di vino, i militari hanno fatto intervenire una gazzella del Radiomobile di Villacidro, con l’etilometro. Anche a distanza di mezz’ora dalla caduta, il ciclista è risultato positivo all’esame alcolemico con un tasso pari a 2,25 grammi per litro, oltre 4 volte il limite massimo consentito.

Durante il controllo, il ciclista si è rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità. Alla fine comunque è stato identificato: ha 37 anni, è disoccupato ed è stato coinvolto in alcune vicende giudiziarie.

Doppia l’accusa di cui dovrà rispondere stavolta: guida in stato di ebbrezza alcolica e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Giovedì, 27 luglio 2023

