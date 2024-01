San Gavino Monreale

Il tasso alcolemico era più di cinque volte oltre il limite

Al volante con un tasso alcolemico più di cinque volte oltre il limite, è finito con l’auto fuori strada. Per un disoccupato di 39 anni di Villacidro, già noto alle forze dell’ordine, è quindi scattata la denuncia dei carabinieri per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

L’incidente si è verificato ieri mattina, intorno alle 5.30, al chilometro 16 della Statale 197, tra Guspini e San Gavino Monreale.

I militari, intervenuti poco dopo, hanno sottoposto il disoccupato all’alcoltest, che ha dato esito positivo. L’uomo si era messo alla guida nonostante un tasso alcolemico di 2,64 grammi per litro.

L’auto, una Fiat Marea, è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Lunedì, 22 gennaio 2024