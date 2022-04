L'episodio è avvenuto ieri notte a Quartu. L'uomo completamente ubriaco dopo aver litigato con la compagna è uscito in strada e dopo aver vagato per qualche minuto ha forzato la porta finestra di una abitazione, introducendosi all'interno. Il proprietario, un 49enne, svegliato dai rumori, ha cercato di bloccare l'intruso. I due hanno avuto una colluttazione al termine della quale il 54enne ha iniziato a lanciare contro il proprietario alcuni oggetti. Infine lo ha minacciato brandendo un bicchiere rotto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri del Radiomobile di Quartu che hanno sorpreso il 54enne mentre si allontanava dall'abitazione.

CAGLIARI. In preda ai fumi dell'alcol ha prima litigato con la compagna, poi si è introdotto in casa di alcuni vicini li ha minacciati, danneggiando i mobili e all'arrivo dei carabinieri si è anche scagliato contro di loro. Un 54enne è stato arrestato per violazione di domicilio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, lesioni personali e minaccia aggravata.

Fonte: La Nuova Sardegna https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2022/04/21/news/ubriaco-entra-a-casa-dei-vicini-e-li-minaccia-arrestato-a-quartu-1.41388589

