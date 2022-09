Si è schiantato con l’auto contro un palo in via Cadello a Cagliari a metà agosto e, miracolosamente, non si è fatto nemmeno un graffio. Un 47enne di Quartu, però, è finito comunque nei guai perchè, al momento dell’impatto, stava guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol: i risultati del laboratorio di tossicologia dell’Asl non hanno lasciato dubbi, e così gli agenti della polizia Locale non hanno potuto fare altro che denunciare il guidatore e, in parallelo, ritirargli la patente di guida.

