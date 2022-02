Ubriaco contromano in viale Marconi, una settimana dopo l’incidente di Gaia e Giulia: patente ritirata. Nella notte tra il venerdì e sabato la Polizia Locale di Cagliari ha effettuato controlli mirati a verificare la guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione dell’alcol. I controlli sono stati effettuati in diverse zone della città e in particolare nel viale Marconi. Queste verifiche hanno portato gli agenti ad accertare diverse guide in stato di ebrezza alcolica, ritirando 4 patenti di guida. In particolare un conducente in stato di ebrezza alcolica è stato sorpreso a circolare contromano nel viale Marconi. Inoltre nella stessa notte sono state accertate una guida senza patente, una senza la copertura assicurativa e due omesse revisioni. (foto archivio)

L'articolo Ubriaco contromano in viale Marconi, una settimana dopo l’incidente di Gaia e Giulia: patente ritirata proviene da Casteddu On line.