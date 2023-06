Ubriaco alla guida travolge Pierpaolo Muscas a Cagliari, 2 anni con la condizionale a Claudio Carcangiu

È stato condannato a due anni con la condizionale Claudio Carcangiu, l’automobilista all’epoca dei fatti ventinovenne che, il 25 agosto 2021, ha falciato in via Riva di Ponente Pierpaolo Muscas, poco prima dell’alba. La vittima, 50 anni, pescatore, stava tornando a casa dopo l’ennesima notte di lavoro in mare. Stava attraversando la strada quando la Golf guidata da Carcangiu non gli ha lasciato scampo. Sottoposto successivamente all’alcoltest, il guidatore è risultato seppur di poco positivo. I parenti della vittima, in sede civile, sono stati seguiti dall’avvocato Nicola Ballicu, che è riuscito a ottenere un risarcimento da parte dell’assicurazione. In parallelo, tutelato dall’avvocato Ignazio Ballai, il guidatore incriminato per omicidio stradale ha chiesto e ottenuto il patteggiamento. Oggi, in tribunale, l’ultimo round con la lettura della sentenza.

Claudio Carcangiu, in virtù della richiesta di patteggiamento, è stato condannato a due anni con la condizionale.