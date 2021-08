Ubriaco alla guida salta la corsia e si schianta su un’altra auto. Quattro feriti

San Vito

All’ospedale anche un bambino di sei mesi. Incidente sulla Statale 125

Un automobilista in stato di ebbrezza ha causato ieri un incidente stradale sull’Orientale Sarda, all’altezza di San Vito, nel Sarrabus. Quattro i feriti, tra cui un bambino di sei mesi: tutti sono stati trasportati dal 118 al Brotzu di Cagliari e al Policlinico Universitario di Monserrato per accertamenti e cure. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo in stato di ebbrezza – un autista residente a San Vito, nella frazione di San Priamo – era alla guida di una Volkswagen Golf ed era diretto a Muravera, quando ha invaso la corsia opposta, mentre arrivava una Alfa Romeo Giulietta. La Golf, dopo essere andata a sbattere contro il guard-rail, si è scontrata con l’altro veicolo.

Alla guida dell’Alfa c’era un trentaduenne di Isili; insieme a lui viaggiavano la moglie trentenne, il figlioletto di sei mesi e la suocera.

Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio al km 40,800 della ss 125. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della locale compagnia e del posto fisso stagionale di Costa Rei.

L’autista della Golf è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica: fatta la verifica tramite l’etilometro, l’uomo è risultato positivo, con un tasso pari a 1,12 grammi per litro alla prima prova e 1,15 alla seconda.

Gli è stata quindi ritirata la patente di guida e la Volkswagen è stata sottoposta a fermo amministrativo per 180 giorni.

