Ubriaco alla guida rischia di travolgere un carabiniere: denunciato a Capoterra.

Ieri a Capoterra i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza un operaio cinquantenne del luogo, con precedenti denunce a carico. I militari, attorno alle 9,15 circa in viale Sant’Efisio presso la località Maddalena spiaggia, durante l’espletamento di un posto di controllo stradale hanno intimato l’alt alla Opel condotta dall’uomo. Ma una volta arrivato all’altezza del militare, invece di rallentare, il 50enne ha aumentato la velocità e si è sottratto al controllo, con rischio per gli operatori dell’Arma. Il carabiniere è stato costretto a scansarsi rapidamente per evitare di essere travolto dall’auto in corsa. Le immediate ricerche dell’autovettura hanno portato infine all’identificazione del responsabile. L’uomo è stato rintracciato a bordo del proprio mezzo circa un’ora dopo. Sottoposto ad esame etilometrico, l’uomo ha evidenziato al primo controllo un tasso alcolico pari a 1,76 grammi per litro, e 1,98 al secondo. Gli è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

L'articolo Ubriaco alla guida rischia di travolgere un carabiniere: denunciato a Capoterra proviene da Casteddu On line.