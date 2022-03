Ieri a Sinnai i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti e indagini, hanno deferito in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza, un 22enne del luogo, disoccupato, incensurato. Questi, a seguito di un sinistro stradale avvenuto in via Corsica a Settimo San Pietro, mentre era alla guida della sua autovettura Renault, sottoposto al test alcolemico secondo le previsioni di legge, è risultato positivo, evidenziando un tasso superiore ai limiti consentiti. La patente di guida gli è stata ritirata dal personale operante, mentre l’autovettura è stata sequestrata e affidata al medesimo proprietario. Autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza dalla Stazione di Sinnai.

