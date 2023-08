Ubriaco alla guida di un gommone con turisti e bambini in Sardegna: maximulta e via la patente

Era ubriaco alla guida di un gommone con 16 passeggeri a bordo, fra cui 5 bambini. A lanciare l’allarme, gli stessi turisti a bordo, che si sono accorti che qualcosa non andava mentre erano in navigazione nelle acque davanti alla spiaggia di Cala Soraya, vicino all’isola di Spargi, nell’arcipelago di La Maddalena. Lo skipper è stato fermato dagli uomini della Capitaneria di Porto impegnati nelle operazioni della campagna estiva “Mare Sicuro”.

Raggiunta l’imbarcazione e fatte le verifiche, i militari della guardia costiera hanno fatto le verifiche e accertato che l’uomo era in stato confusionale. Così i militari hanno raggiunto l’imbarcazione e fatto salire a bordo della motovedetta della Guardia Costiera tutti i passeggeri, riportando l’imbarcazione a noleggio nel porto di La Maddalena. Lo skipper ha ricevuto una maxi multa di 6.666 euro per guida in stato di ebrezza e un’ulteriore sanzione di 459 euro per il superamento del numero dei passeggeri trasportati, oltre al sequestro del gommone e alla sospensione della patente nautica da 12 a 24 mesi.