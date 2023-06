Ubriaco alla guida della moto perde l’equilibrio nel Largo e cade: nei guai un cagliaritano

Ieri a Cagliari i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà alla Procura, per guida in stato di ebbrezza, un cinquantunenne residente a Pula ma di fatto domiciliato in viale Sant’Avendrace a Cagliari, incensurato.

L’uomo stanotte, attorno alle 2:45, ha perso l’equilibrio mentre guidava il proprio motociclo Suzuki Burgman nel largo Carlo Felice. È stato così notato e controllato dai militari Felice. Sottoposto a esame etilometrico, ha evidenziato un tasso alcolico pari a 1,51 grammi per litro, il triplo del massimo consentito, sia nella prima prova che nella seconda. La patente di guida gli è stata ritirata e il motociclo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Autorità giudiziaria e autorità amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.