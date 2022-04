Singolare episodio a Pirri: il ciclista sottoposto al test ha rivelato un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito

CAGLIARI. Singolare incidente nel tardo pomeriggio di oggi 16 aprile a Pirri: in bicicletta va a sbattere contro un’auto in sosta, si rialza e claudicante rimonta in sella e se ne procedendo a zigzag fra le auto che devono compiere autentiche acrobazie a quattro ruote per evitare di investirlo.

Dopo aver terminato i rilievi del sinistro stradale e acquisito le testimonianze delle persone che avevano assistito ai fatti, gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale si sono attivati per la ricerca del responsabile e grazie agli elementi raccolti e seguendo la direzione indicata dai testimoni sono riusciti a rintracciare il ciclista che con andatura incerta, zigzagava e rovinava sull’asfalto.

Era ubriaco fradicio, con un tasso alcolemico 4 volte superiore ai limiti di legge. Per l’indisciplinato ciclista è scattata la denuncia per guida di mezzo di locomozione in stato di ebbrezza alcolica. Nonostante le numerose contusioni ed escoriazioni dovute alla cadute dalla bici, ha rifiutato il soccorso medico.(l.on)