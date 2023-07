Ubriaco alla guida centra un'auto, mamma e due bimbi piccoli in ospedale a Cagliari

Ha bevuto e si è messo, senza problemi, alla guida della sua auto sulla strada Montevecchio-Costa Verde, centrando in pieno un’altra vettura guidata da una mamma di ventotto anni con a bordo i suoi due figlioletti di appena due e tre anni. L’impatto è stato molto forte e anche il sessantenne è rimasto ferito, seppur in modo lieve. I danni peggiori li hanno riportati la donna e i suoi due bimbi: per loro è stato necessario il trasporto, con l’elisoccorso, all’ospedale Brotzu.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione estiva di Torre dei Corsari e del nucleo radiomobile della compagnia di Villacidro: oltre ai rilievi dell’incidente, i militari hanno anche accertato che l’uomo sessantenne aveva superato di molto il limite del tasso alcolemico.