Ieri a San Gavino Monreale, in via Roma, i carabinieri della Stazione di Sardara hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 48enne del luogo, operaio. A seguito di un controllo alla circolazione stradale l’uomo è risultato positivo all’esame alcolemico, con un tasso di 1,58 grammi per litro, mentre si trovava alla guida della propria Ford. La patente di guida gli è stata ritirata e le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate dell’evento per gli aspetti di rispettiva competenza.

