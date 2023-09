Ubriaco al volante si schianta contro un'auto, scappa e vola fuori strada: 45enne di Sanluri denunciato

Si è messo al volante della sua Mercedes ubriaco fradicio e ha provocato due incidenti. Il primo all’altezza dell’incrocio della Statale 197 con la Provinciale 48, nella zona di Furtei: l’uomo, un operaio 45enne di Sanluri, pregiudicato, è andato a sbattere contro una Opel Antara guidata da un 43enne di Gesturi con a bordo anche la moglie e i tre figli: sono rimasti, fortunatamente, tutti illesi. Il quarantacinquenne non si è fermato e ha continuato a guidare in modo rocambolesco, sino a perdere il controllo dell’auto e volare fuori strada, procurandosi lievi ferite. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Gesturi. Il guidatore ha rifiutato le cure ma l’alcoltest l’ha incastrato: aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 2.06 grammi per litro, pari a circa il quadruplo del limite massimo consentito. Gli è stata ritirata la patente e il Mercedes è stato subito sequestrato.

Per il guidatore ubriaco i guai erano, comunque, appena iniziati: è stato infatti denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari per guida in stati di ebbrezza, incidente e fuga con danni alle cose.