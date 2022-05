I militari intervenuti per rilevare il sinistro hanno sottoposto il quarantottenne ad accertamento etilometrico. L’uomo in entrambe le prove è risultato positivo. Gli è stato, infatti, riscontrato un tasso alcolemico di gran lunga superiore al limite massimo consentito. I militari oltre ad averlo denunciato gli hanno ritirato la patente e sottoposto l’auto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

USSANA. Un quarantottenne di Donori è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Dolianova per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo mentre transitava con la propria auto nel centro abitato di Ussana ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro una macchina che era parcheggiata nella via Puddu. Il conducente dell’auto fortunatamente è rimasto illeso nonostante il veicolo sul quale viaggiava si sia ribaltato. L’incidente è accaduto durante la notte tra lunedi e martedi.

Fonte: La Nuova Sardegna

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail