Ubriaco al volante provoca un incidente sulla 131: quattro feriti

Lo schianto è avvenuto nel territorio di Nuraminis. L'uomo è stato denunciato

NURAMINIS. Con un tasso alcolemico ben superiore al consentito, ha causato un incidente sulla statale 131 e mentre lui è rimasto illeso, quattro persone sono finite in ospedale, fortunatamente non gravi. L’automobilista ubriaco è stato denunciato per lesioni stradali e guida in stato di ebbrezza, gli è stata sequestrata l’auto e ritirata la patente, che ora sarà sospesa. E’ accaduto ieri 15 marzo a trada sera in prossimità di Nuraminis, dove sono intervenute ambulanze del 118 e pattuglie dei carabinieri di Samassi e della Radiomobile Compagnia di Sanluri Il traffico è in direzione Cagliari è rimasto fortemente rallentato per oltre due ore, con le auto deviate su una sola corsia di marcia parallela. Protagonista un quarantunenne di Segariu. Per cause in corso di accertamento, l'uomo, al volante della sua Audi, ha tamponato un altro veicolo condotto da un venticinquenne di Cagliari che viaggiava con altre 3 persone a bordo. Entrambi i veicoli dopo il violento impatto sono andati a sbattere sul “New Jersey” centrale in cemento, terminando la loro corsa in mezzo alla carreggiata. Tutti i feriti, ad eccezione del responsabile del tamponamento, rimasto illeso, sono stati soccorsi dal 118 di Sanluri intervenuto e trasportati rispettivamente all'ospedale civile “Brotzu” di Cagliari e al Policlinico di Monserrato in codice giallo. Gli immediati accertamenti svolti dai carabinieri con l’etilometro hanno chiarito la positività dell’automobilista di Segariu. (l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna