Giovane denunciato

Ubriaco e senza patente alla guida di una Fiat Panda, è stato intercettato dai carabinieri che hanno cercato di fermarlo, ma che dopo un inseguimento si sono visti tamponare l’auto in un fallito tentativo di fuga. Protagonista un giovane di 25 anni, di Capoterra, ora denunciato per guida in stato di brezza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Il grave episodio questa notte, intorno alle 3.30, lungo la Statale 195, in territorio di Capoterra.

I carabinieri di Pula hanno notato la Fiat Panda che andava a zig zag. Dopo l’alt non rispettato un inseguimento per circa un chilometro e poi l’epilogo col tamponamento.

I carabinieri hanno identificato a bordo della Fiat Panda il giovane di 25 anni, che era al volante e che al suo fianco aveva un altro giovane, 18 anni, di Uta. L’esito dell’etilometro sull’autista non ha dato dubbi sullo stato di ebbrezza. Sono scattate le denunce.

Il giovane di Uta è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti perché trovato in possesso di due grammi di marijuana.

Sabato, 3 febbraio 2024

