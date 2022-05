Ieri a Cagliari, i carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 59enne residente a Quartu, agente immobiliare, già gravato da precedenti denunce. Questi, attorno alle 13,45 in via Lungo Saline, controllato alla guida della propria auto e sottoposto ad esame etilometrico, ha evidenziato nella prima prova un tasso alcolemico pari a 2,11 grammi per litro e nella seconda 2,13. La patente di guida gli è stata ritirata. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. L’autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.

