Gli Agenti hanno quindi accompagnato il 40enne negli Uffici della Questura dove terminati gli accertamenti, dai quali è emerso che annoverava diversi precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, per poi essere accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’A.G.

I poliziotti hanno iniziato una non facile opera di persuasione. L’uomo si è dimostrato poco collaborativo e aggressivo ma, nonostante questo, gli agenti sono riusciti ad accedere all’interno della casa e metterlo in condizione di sicurezza anche perché, essendo sotto effetto di alcol, aveva assunto un atteggiamento estremante minaccioso nei confronti dei poliziotti.

In questa circostanza la donna e i figli sono riusciti ad uscire dall’appartamento per sottrarsi al violento scatto d’ira dell’uomo.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a