Sinistro autonomo con fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale ieri, sulla Ss 197, a San Gavino Monreale. I carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 39enne di Villacidro, noto per alcuni precedenti. L’incidente è avvenuto attorno alle 5:30 del mattino mentre l’uomo si trovava alla guida di una Fiat Marea di sua proprietà. In questi casi l’esame etilometrico è obbligatorio e, nella circostanza, ha fornito un risultato davvero eclatante. Preoccupandosi evidentemente molto poco della sicurezza propria e altrui, l’uomo si è messo alla guida nonostante un tasso alcolico di 2,64 gr per litro, più di cinque volte il massimo consentito. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo e all’uomo è stata ritirata la patente di guida.