Ubriachi alla guida, con droga e armi: raffica di denunce nel Nuorese

Proseguono incessanti i controlli dei carabinieri del comando provinciale e della compagnia di Nuoro, quotidianamente impegnati al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, effettuare attento ed oculato controllo del territorio, prevenire e reprimere i reati in genere. Nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio sono state identificate quasi 100 persone e controllati circa 50 mezzi. L’attività ha permesso di denunciare all’autorità giudiziaria 3 persone, un uomo per reati legati alla detenzione irregolare di armi e due giovani per violazioni legate alla guida in stato di ebrezza e segnalarne ulteriori due per assunzione di sostanze stupefacenti. I risultati operativi si inseriscono in un mirato servizio di presidio delle principali arterie stradali nonché nell’ambito della costante verifica che le armi legalmente detenute in abitazione siano custodite nelle modalità prescritte.