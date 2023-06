Uber sbarca a Cagliari e si allea con Radiotaxi Rossoblù: "Corse prenotate con l'App e più rapide"

Dopo Roma, Milano, Napoli e Palermo, la partnership tra Uber e il consorzio It Taxi si espande anche in Sardegna, nelle zone di Cagliari con Radio Taxi Rossoblu, Quartu Sant’Elena con Consorzio Taxiamico e Olbia con S.T.L Taxi. A partire da oggi i cittadini e i turisti dell’isola possono quindi prenotare una corsa con i taxi dei Radiotaxi sopra elencati direttamente dalla app Uber, che rende disponibile in questo modo la propria app di mobilità per la prima volta nell’isola.

Grazie a tale accordo, siglato nel maggio dello scorso anno e a cui hanno aderito oltre 4mila tassisti del consorzio It Taxi che hanno realizzato oltre 1 milione di viaggi, i taxi dei Radiotaxi coinvolti possono ricevere ed effettuare corse richieste dagli utenti dell’app Uber, migliorando sempre più il loro lavoro e il servizio di trasporto. Inoltre, l’accesso alla tecnologia di Uber consente ai tassisti dei Radiotaxi di ottimizzare ulteriormente le corse, riducendo i tempi tra una corsa e l’altra e quindi incrementare l’offerta di trasporto.

Gli utenti, nazionali e internazionali, di Uber che si trovano in Sardegna possono in questo modo richiedere una corsa taxi in modo semplice e veloce, beneficiando delle caratteristiche tipiche della app: conoscere in anticipo il nome del tassista e il modello del taxi, visualizzare sullo smartphone i tempi di attesa e il percorso, ricevere una stima del prezzo della corsa e pagare attraverso la app. La presenza del servizio a Cagliari e a Olbia favorirà inoltre le connessioni con i principali aeroporti e porti dell’isola.

“Radiotaxi Cagliari Rossoblù, nel prosieguo del suo cammino sempre all’insegna dello sviluppo tecnologico, grazie alla piattaforma nazionale di ItTaxi, potrà consentire ai clienti Uber di raggiungere con facilità le varie destinazioni. Da sempre gli obiettivi primari di Radiotaxi Cagliari Rossoblù sono improntati all’efficienza e alla facilità di ricerca dei taxi da parte dell’utenza e ora grazie al know-how di un partner internazionale come Uber siamo sicuri di contribuire significativamente alla mobilità urbana della nostra Città” ha affermato Fernando Caria, Presidente di Radiotaxi Cagliari Rossoblù.

“Al fine di ottenere un miglior servizio a tutta l’utenza del comune e dell’area per cui prestiamo servizio, desideriamo evidenziare la nostra soddisfazione nel poter iniziare la collaborazione con il partner Uber, fiduciosi del fatto che ciò porterà un servizio più celere e più dinamico”, ha affermato Nicola Frongia, consorzio Taxiamico.

“Dopo un anno e oltre un milione di corse completate, questo accordo sta dimostrando con i fatti la sua efficacia. Siamo molto soddisfatti del percorso svolto finora, una prova di quanto la collaborazione tra operatori del settore sia estremamente importante per assicurare a cittadini e turisti un servizio di mobilità ottimale”, ha commentato Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia. “E’ la prima volta che Uber porta un servizio di mobilità in Sardegna: crediamo che l’intera isola possa trarre beneficio da questa nuova offerta, in vista anche della stagione turistica”.

Questa partnership fa seguito a una serie di accordi con i taxi in tutto il mondo: in particolare nell’area EMEA, che è la regione che registra il maggior tasso di adesione di taxi all’app Uber a livello globale, circa il 10% del totale delle corse Uber sono operate dai taxi. Ad oggi, sono circa 80mila i taxi che utilizzano la app Uber per incrementare le loro opportunità di lavoro.