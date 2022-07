"Tziu Pissenti" nuovo assistente virtuale Comune di Quartu - Sardegna

"Sono Tziu Pissenti, come posso aiutarti?". Nelle locandine è un uomo di una certa età con il vestito sardo. In realtà Tziu Pissenti è il nuovo assistente virtuale Telegram a disposizione dei quartesi: ascolta domande, comandi e richieste su argomenti specifici riguardanti i servizi del Comune, dalle ultime notizie sull'amministrazione agli orari degli uffici comunali. Possibile anche la trasmissione di documenti utili, a partire dalle bollette Tari. Basta un semplice messaggio di richiesta, la digitazione del proprio codice fiscale e, dopo aver confermato di essere l'intestatario dell'utenza, l'avviso arriva nella stessa chat, nel giro di pochi secondi.

Basterà poi digitare 'notizie' e verranno visualizzate le ultime news presenti nell'home page del sito istituzionale del Comune. Le stesse notizie saranno poi consultabili per intero. Per dialogare con Tziu Pissenti è sufficiente cercare il bot nell'applicazione, come in una normale chat di Telegram, oppure in alternativa cliccare sull'apposito bottone pubblicato nel sito istituzionale.

Fonte: Ansa Sardegna