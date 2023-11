Tzia Giulia Matta spegne 100 candeline, Villasor in festa per la nuova centenaria

Villasor – Nuova centenaria in Sardegna, questa volta l’ambito traguardo è stato raggiunto da tzia Giulia Matta che, tra parenti e sindaco, ha festeggiato il suo compleanno. Sorridente per la foto di rito, stringe tra le mani un dono da parte di tutta la comunità consegnato direttamentAue dal primo cittadino Massimo Pinna. “100 anni fa nasceva la nostra concittadina Signora Matta Giulia, e oggi 27 novembre 2023 ha festeggiato il secolo di vita con i quattro figli, i nipoti e i familiari. In occasione del suo centenario le porgo gli auguri a nome mio, dell’amministrazione e di tutta la comunità di Villasor per l’ambito traguardo” ha comunicato Pinna. Bella più che mai, tanti fiori e dolci sul tavolo imbandito e, soprattutto, il calore e l’affetto della famiglia e del sindaco, in rappresentanza di tutto il paese, hanno reso la giornata ancora più gioiosa per la nuova testimone della longevità in Sardegna.