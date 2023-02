Tutto pronto a Ghilarza per il nuovo Ospedale di comunità, sarà il primo in Sardegna

Ghilarza

Apertura imminente. Ecco come funzionerà e come cambierà l’assistenza sanitaria

Tutto pronto, o quasi, a Ghilarza per l’inaugurazione del nuovo Ospedale di Comunità che, salvo contrattempi dell’ultima ora, potrebbe aprire sabato prossimo all’interno del vecchio ospedale Delogu. E’ il primo dei 13 ospedali di comunità previsti per la Sardegna.

In queste settimane lavori frenetici all’interno del Delogu per consentire il varo dell’importante struttura destinata a cambiare radicalmente una parte dell’assistenza sanitaria nell’Alto oristanese. Il nuovo Ospedale di Comunità, che gli addetti ai lavori già chiamano OsCo, conterà per il momento su 20 posti letto. Lo stesso numero di posti letto del vecchio reparto medicina, che saranno appunto convertiti nel nuovo servizio. L’organico dell’Ospedale di Comunità di Ghilarza è composto da due medici, dei quali un responsabile del servizio, almeno 7 infermieri e 6 OO.SS. Saranno sopratutto quelle degli infermieri e degli OO.SS., le figure su cui si basa l’attività del servizio, in cui i medici opereranno solo per metà giornata.

Impiegati nel nuovo presidio saranno i due internisti finora impegnati al Delogu nei laboratori dell’Unità di Valutazione Alzheimer e, insieme, a coprire una parte dei turni del reparto medicina del San Martino. Anche alcuni infermieri destinati al nuovo servizio saranno sottratti al reparto medicina del San Martino, dove operavano da oltre un anno. Da quando cioè è stato chiuso al Delogu il reparto medicina destinato ai pazienti Covid. Un dirottamento di personale medico e infermieristico dal reparto di Medicina del San Martino al nuovo servizio del Delogu destinato a pesare inevitabilmente sulla operatività del reparto di Medicina del San Martino, condizionata dalla già grave carenza di personale.

Secondo i propositi annunciati dalla Direzione della Asl di Oristano, il nuovo presidio socio sanitario, sarà destinato alla presa in carico dei pazienti che necessitano di cure a media-bassa intensità e fungerà da raccordo tra il domicilio e l’ospedale per acuti. Il nuovo modulo sanitario dovrà contare anche su un servizio riabilitativo e di servizi diagnostici quali il laboratorio analisi, la radiologia, la telemedicina cardiologica e specialisti ambulatoriali.

L’Ospedale di Comunità dovrà integrare le funzioni dell’ospedale Delogu senza modificare i servizi presenti.

Dopo l’attivazione dell’ospedale di Comunità di Ghilarza la direzione della Asl conta di avviare l’ospedale di Comunità di Bosa.

Alle due strutture sono stati destinati 3,6 milioni di euro dei complessivi 32,7 milioni di euro del programma PNRR, a cui sono da aggiungere 7,5 milioni di cofinanziamento regionale.

L’atto aziendale della Asl di Oristano prevede anche la creazione di dieci Case della Comunità, dislocate a Oristano, Tramatza, Samugheo, Ghilarza, Santu Lussurgiu, Bosa, Ales, Terralba, Laconi e Cabras, nelle quali si conta di raccogliere i servizi sanitari territoriali di base come medici di famiglia, specialisti ambulatoriali, guardia medica, e l’introduzione dell’infermiere di comunità, professionista che si farà carico di specifici fabbisogni di salute.

Giovedì, 16 febbraio 2023